Федотов: «ЦСКА - это шаг вперёд и очень серьёзный вызов»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов во время беседы с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о своей работе в «армейском» клубе.

«ЦСКА - великий клуб с традициями. Это шаг вперед и очень серьезный вызов», - сказал 55-летний тренер.

Федотов был утвержден в качестве рулевого ЦСКА 15 июня. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

До перехода в ЦСКА Федотов занимал пост главного тренера «Сочи». Под его руководством южане стали серебряными призерами прошлого розыгрыша российской Премьер-лиги.