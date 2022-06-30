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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «ЦСКА - это шаг вперёд и очень серьёзный вызов»

30 Июня 2022 • 09:47 Комментировать

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов во время беседы с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о своей работе в «армейском» клубе.

«ЦСКА - великий клуб с традициями. Это шаг вперед и очень серьезный вызов», - сказал 55-летний тренер.

Федотов был утвержден в качестве рулевого ЦСКА 15 июня. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

До перехода в ЦСКА Федотов занимал пост главного тренера «Сочи». Под его руководством южане стали серебряными призерами прошлого розыгрыша российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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