Гайч: «Готов играть за ЦСКА и побеждать в каждом матче»

Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» высказался насчет своего будущего.

«Я усердно работаю, чтобы быть в составе. Готов играть за ЦСКА и побеждать в каждом матче. Хочу играть здесь», - заявил 23-летний футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне Адольфо выступал на правах аренды за испанскую «Уэску». Гайч принял участие в 28 поединках, забил гол и сделал три результативные передачи.

Аргентинец перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За «армейцев» он сыграл 19 поединков, отметившись голом и ассистом. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.