Форвард «Спартака» Николсон тренируется в футболке «Урала»

Легионер московского «Спартака» Шамар Николсон начал подготовку к новому сезону. Нападающий активно занимается в тренажерном зале.

Забавно, но на тренировку 25-летний форвард явился в футболке екатеринбургского «Урала». Об этом сообщается в телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!».

Николсон пополнил ряды «Спартака» в январе нынешнего года, подписав с «красно-белыми» контракт до середины 2026 года. За его трансфер «красно-белые» заплатили бельгийскому «Шарлеруа» восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата России Шамар сыграл 12 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.