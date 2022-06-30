Что нужно «Динамо», чтобы в 100-летний юбилей выиграть чемпионство

Парад юбилеев в российском футболе продолжает «Динамо». В 2023 году «бело-голубые» отпразднуют 100-летие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах.

Все клубы стараются в 100-летний юбилей выиграть какой-то трофей. «Динамо» точно не исключение, а после прошлого хорошего сезона цель ясна. «Бело-голубым» хочется не просто какой-то трофей, а чемпионский титул. Москвичи в последний раз были чемпионами в 1976 году, а с тех пор завоевали несколько кубков, последний из которых был в 1995-м. Чтобы выиграть чемпионство, надо чтобы для «Динамо» сошлось несколько факторов.

Наладить игру в защите

Символом провала «Динамо» в конце прошлого сезона стала цифра 5. «Бело-голубые» дважды пропустили по 5 мячей в трёх последних турах! Вообще за 4 заключительных поединка в Премьер-лиге в ворота «Динамо» влетело 13 голов! После отъезда Ивана Ордеца в одиночку Фабиан Бальбуэна не справился.

Очевидно, что летом «Динамо» нужно приобрести нового центрального защитника. СМИ сообщали об интересе к Максиму Осипенко, и это выглядит неплохим вариантом для Премьер-лиги. Однако встаёт вопрос скорее о том, чтобы выстроить игру сзади. Провальная концовка – это не только вина центральной зоны обороны, ошибались и опорные хавбеки, и крайние защитники, не всегда спасали и вратари. Так что Йоканович должен решать эту проблему комплексно.

Найти замену Моро и Шиманьски

Уход легионеров – вопрос почти решённый. Судя по данным СМИ, и хорват, и поляк покинут «Динамо», сейчас стороны просто ищут компромисс, чтобы расставание получилось максимально корректным и выгодным. На обоих есть спрос в Европе, а в текущей внешнеполитической ситуации оставаться им в России сложно.

Успех «Динамо» зависит от того, насколько получится заменить обоих футболистов, которые играли важную роль в прошлом сезоне. По данным СМИ, в стан «бело-голубых» может перебраться Дмитрий Баринов или Данил Глебов. Оба варианта в качестве замены Моро для России выглядят очень интересно. Пока не очень понятно, кто будет играть вместо Шиманьски. Однако тут вопрос в любом случае не в фамилии, а в том, чтобы Славиша Йоканович сумел настроить все взаимодействия в середине поля.

Развивать молодёжь

«Динамо» делает ставку на молодёжь, но в прошлом сезоне это работало эпизодически. Роман Евгеньев провалил весь сезон, Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Владислав Грулёв заметно сбавили во второй части. Ставка на молодых игроков в текущих реалиях верная, но только ими надо заниматься. Надо вернуть форму Захаряна, Тюкавина и Грулёва, привести в чувства Евгеньева и подтянуть из молодёжи ещё пару перспективных ребят. В этом случае у «Динамо» получится боеспособный коллектив.

Сможет ли Йоканович заниматься именно развитием молодёжи, что он даст этим игрокам – пока не совсем понятно. Однако ключ к успеху точно лежит в этом «своём» костяке. Динамовская школа в последние годы дала целую плеяду сильных футболистов, которые приносили успех другим клубам. Теперь пришло время удержать воспитанников и выиграть что-то самим.

Лещук, Шунин или кто-то другой

Создается впечатление, что у «Динамо» назревает вратарская проблема. Антону Шунину 35 лет, и в прошлом сезоне он уже не спасал команду, как в лучшие времена. Игорю Лещуку давали игровое время, но и он не показал себя как супернадёжный голкипер. Однако, помимо прочего, кажется, что не на пользу идёт и история с их конкуренцией. Играть хотят оба, и это видно. При этом в прошлом сезоне решающие матчи были доверены Лещуку, но «Динамо» было разгромлено «Сочи» в матче за второе место, а потом последовало и поражение в финале кубка. Когда телекамера по ходу тех матчей выхватывала глаза Шунина, было видно его недовольство.

Йокановичу для стабильности надо выбрать одного вратаря и сделать ставку на него. Причём, возможно, имеет смысл позвать кого-то со стороны. Нет никакой уверенности, что Лещук или Шунин – это голкиперы для чемпионской команды.

Обзавестись характером

В прошлом году «Динамо» не хватало стержня. «Бело-голубые» какое-то время претендовали на чемпионство, но в итоге стали третьими. В решающий момент «Динамо» повалилось, не справившись с давлением и эмоциями. Это выразилось и в разгроме от «Сочи». Можно вспомнить, что Фомин в ответственный момент дрогнул, не забив пенальти «Спартаку» в финале кубка.

«Динамо» нужен характер. Потенциальный приход Баринова должен в этом помочь. Это абсолютно «железный» футболист, который к тому же уже обладает серьёзным опытом. Сообщается, что в «Динамо» может перейти Денис Черышев. Если с игровой точки зрения есть сомнения в его необходимости с учётом травматичности, зато вот опыта и характера он команде добавит. «Динамо» очень нужно то, за что любит держаться Диего Симеоне, без этого чемпионат не выиграть.

Спад «Зенита»

Даже если всё пойдёт по плану «Динамо», москвичам важно, чтобы случился спад у «Зенита». Питерцы обладают сильнейшим в России составом на сегодняшний день. Добавим к этому абсолютно равные условия в новом сезоне из-за отсутствия еврокубков. Если брать исходные данные, то подопечные Семака являются безусловными фаворитами стартующего чемпионата.

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Чтобы выиграть чемпионат, «Динамо» надо дождаться спада питерского клуба. Если вдруг у «Зенита» случится кризис по какой-то причине, тогда шансы на успех будут. Если же питерцы будут в своем боевом состоянии, то мечтать о чемпионстве немного наивно. Слишком сильны подопечные Семака на внутренней арене.

Роман Андреев