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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный рассказал, за счёт чего ЦСКА может превзойти «Зенит»

30 Июня 2022 • 07:59 Комментировать

Российский форвард московского ЦСКА Антон Заболотный в разговоре с журналистами объяснил, за счёт чего «армейцы» в новом сезоне могут обойти питерский «Зенит».

Заболотный сказал «Чемпионату», что для того, чтобы обойти «Зенит», московскому клубу необходимо прибавлять в игровом плане и изменить своё мышление, ведь если не думать о первом месте, то тогда о чём ещё можно думать в футболе.

«Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки у «Зенита», так что всё возможно», - добавил Заболотный.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака уверенно выиграл чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Российская Премьер-Лига Антон Заболотный
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