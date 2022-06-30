Заболотный рассказал, за счёт чего ЦСКА может превзойти «Зенит»

Российский форвард московского ЦСКА Антон Заболотный в разговоре с журналистами объяснил, за счёт чего «армейцы» в новом сезоне могут обойти питерский «Зенит».

Заболотный сказал «Чемпионату», что для того, чтобы обойти «Зенит», московскому клубу необходимо прибавлять в игровом плане и изменить своё мышление, ведь если не думать о первом месте, то тогда о чём ещё можно думать в футболе.

«Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки у «Зенита», так что всё возможно», - добавил Заболотный.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака уверенно выиграл чемпионский титул.