«Химки» не планируют подписывать Дзагоева

Подмосковные «Химки» не заинтересованы в подписании опытного экс-полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков сказал «Чемпионату», что, возможно, в каких-то расширенных списках Дзагоев и присутствовал, но в ближайшее время подмосковный клуб не планирует подписывать экс-игрока ЦСКА.

«Как я уже говорил ранее, мы ориентированы на молодых игроков, которых хотим воспитать», - добавил функционер.

Напомним, что в прошлом сезоне Алан Дзагоев провёл в составе «армейского» клуба в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя ассистами.