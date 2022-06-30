Семак высказался о возможных трансферах Касьерры и Самошникова

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о возможных переходах полузащитника «Рубина» Ильи Самошникова и колумбийского форварда «Сочи» Матео Касьерры.

Как приводит слова Семака «Спорт-Экспресс», сейчас сложно комментировать подобные вещи, ведь это работа клубного руководства. Тренер «Зенита» отметил, что Касьерра сейчас точно уже находится в Санкт-Петербурге и близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если удастся договориться с Касьеррой, то это будет очень хорошо, учитывая потерю Юри Алберто», - добавил Семак.

Напомним, что Матео Касьерра прошёл медицинское обследование для «Зенита» и в ближайшее время подпишет соглашение с питерским клубом.