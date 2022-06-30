Заболотный рассказал о персональной цели на следующий сезон

Российский нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный в разговоре с журналистами назвал свою персональную цель в новом сезоне.

Заболотный сказал «Чемпионату», что если не будет травм, то он вполне может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Форвард отметил, что всё в его руках и ногах.

«Самое главное в новом сезоне — забивать как можно больше голов, и чтобы команда побеждала», - добавил Заболотный.

Напомним, что в прошлом сезоне Антон Заболотный провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» 24 встречи, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом.