Созин: Никто не понимает, зачем нужен Fan ID

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о введение Fan ID.

«Сейчас никто не понимает, для чего нужен Fan ID в России. Говорят про ЧМ-2018, но тогда мы боролись с международным терроризмом. А в России хулиганов нет. У нас они когда вообще были?» — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что система пропуска по паспорту болельщика будет введена с первого тура Российской премьер-лиги в пяти городах. На остальных аренах все будет готово к 1 декабря 2022 года.

Отметим, что активные фанатские движения некоторых клубов выступили с заявлением о бойкоте матчей своих любимых команд до полной отмены Fan ID.