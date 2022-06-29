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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин: Никто не понимает, зачем нужен Fan ID

29 Июня 2022 • 20:58 Комментировать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о введение Fan ID.

«Сейчас никто не понимает, для чего нужен Fan ID в России. Говорят про ЧМ-2018, но тогда мы боролись с международным терроризмом. А в России хулиганов нет. У нас они когда вообще были?» — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что система пропуска по паспорту болельщика будет введена с первого тура Российской премьер-лиги в пяти городах. На остальных аренах все будет готово к 1 декабря 2022 года.

Отметим, что активные фанатские движения некоторых клубов выступили с заявлением о бойкоте матчей своих любимых команд до полной отмены Fan ID.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Созин РПЛ fan id
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