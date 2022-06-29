Михаил Кержаков: «Тренером пока себя не вижу»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не хочет работать тренером.

«Если Александр позовет тренером вратарей — не пойду. А почему я должен сейчас идти тренером Тренироваться и играть — разные вещи. Плюс прямо сейчас тренером себя не вижу. Очень тонкая работа», — приводит слова Кержакова Sport 24.

35-летний голкипер в минувшем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 9 раз сохранил свои ворота «сухими».

9 июля «Зенит» примет московский «Спартак» на «Газпром Арене» во встрече за Суперкубок России. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.