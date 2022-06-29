Экс-биатлонист Тихонов: Дзюба едва ли выдержит скорости в Турции

Бывший биатлонист Александр Тихонов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат.

«Я был в Турции и из интереса смотрел там футбол. Так там команды двигаются как лавина – от одних ворот к другим. Там постоянное такое напряжение и такие скорости... Дзюба со своим отношением к тренировочному процессу едва ли выдержит», — приводит слова Тихонова «Абzац».

По мнению эксперта, российский футбол — это бей-беги. Абсолютно нет никакой индивидуальной игры, непонятно, за что игрокам платят такие бешеные деньги.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче» или «Галатасарай».