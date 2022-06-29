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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов: У «Зенита» больше возможностей, чем у других

29 Июня 2022 • 20:11 Комментировать

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выступление «Зенита» в РПЛ.

«За счет чего можно бороться с «Зенитом» на дистанции? Возможностей у питерцев побольше, чем у других, но это само по себе еще ни о чем не говорит. Есть подготовка, игроки, тренеры, обстановка в коллективе, каждый сезон – отдельная история, каждый матч – тоже», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, у «Зенита» есть потенциал, который отлично использует главный тренер «сине-бело-голубых» последние четыре года.

Напомним, петербургский клуб по итогам минувшего сезона четвертый раз подряд выиграл чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ференцварош Сергей Семак Станислав Черчесов
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