Черчесов: У «Зенита» больше возможностей, чем у других

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выступление «Зенита» в РПЛ.

«За счет чего можно бороться с «Зенитом» на дистанции? Возможностей у питерцев побольше, чем у других, но это само по себе еще ни о чем не говорит. Есть подготовка, игроки, тренеры, обстановка в коллективе, каждый сезон – отдельная история, каждый матч – тоже», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, у «Зенита» есть потенциал, который отлично использует главный тренер «сине-бело-голубых» последние четыре года.

Напомним, петербургский клуб по итогам минувшего сезона четвертый раз подряд выиграл чемпионат России.