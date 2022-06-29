Федотов: «Как раз этот турнир и даст нам много пищи к размышлению»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- ЦСКА для вас, конечно же, большой вызов. Сегодня первая по-настоящему большая игра. Какие эмоции в связи с этим испытываете? Есть ли повышенное волнение?

- Нет, эмоции всегда футбольный матч, это в рамках турнира. Повышенная мотивация у футболистов, а для нас, тренеров, хороший вызов. Отличное настроение, футбол - наша страсть, как и для футболистов, и для болельщиков. Я думаю, что идет подготовка к началу сезона. Понятно, что есть какие-то шероховатости, они будут встречаться. Тем не менее, надеюсь, что будет сегодня хороший содержательный футбол.

- Стартовал второй этап сборов. Понятно, что команда очень много сил тратит в тренировочном процессе. Над чем сейчас конкретно работаете? Насколько в процентном отношении команда готова к новому сезону?

- Времени немного, первый сбор был. У нас не было сборников, которым дали дополнительную работу. Ждем их возвращения. Задача - привести ребят к общему знаменателю, подтянуть всех к равному состоянию готовности и стартовать на максимальных оборотах в чемпионате.

- Какие конкретно цели и задачи ставите на Кубок Pаri Премьер?

- Задачи одни - сыгранность, адаптация к нашим требованиям, чтобы команда понимала, что мы будем делать на футбольном поле в тех или иных ситуациях. Я думаю, что как раз этот турнир и даст нам много пищи к размышлению, в каком направлении двигаться.