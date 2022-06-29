Смолов перед матчем с «Амкалом» рассказал Овечкину, как забивать

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал совет Александру Овечкину перед товарищеским матчем с «Амкалом».

«Смотри, Сань, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе», — приводит слова нападающего «бело-голубых» Овечкину телеграм-канал клуба.

Напомним, 25 июня «Динамо» провело товарищеский матч с командой блоггеров «Амкалом». Московский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0. В составе «бело-голубых» вышел хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин, который отметился забитым мячом на 11-й минуте встречи после передачи Фёдора Смолова. Отметим, что у Овечкина был заключен контракт с «Динамо» на один матч.