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Терюшков: Закон о Fan ID позволит привлечь больше людей на стадионы

29 Июня 2022 • 19:39 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержал введение Fan ID.

«Уговаривать тех, кто не согласен с введением карты болельщика, мы точно не будем. Закон вступил в силу, он необходим для создания благоприятных условий на стадионе», — цитируют Терюшкова «РИА Новости».

Функционер заявил, что теперь на стадион смогут ходить болельщики с семьями, которые раньше не хотели посещать арену из-за поведения других людей, нарушавших закон.

Ранее многие активные фанаты российских клубов заявили, что намерены бойкотировать матчи любимых команд до полной отмены закона о специальном паспорте болельщика.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков fan id
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