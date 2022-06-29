Терюшков: Закон о Fan ID позволит привлечь больше людей на стадионы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержал введение Fan ID.

«Уговаривать тех, кто не согласен с введением карты болельщика, мы точно не будем. Закон вступил в силу, он необходим для создания благоприятных условий на стадионе», — цитируют Терюшкова «РИА Новости».

Функционер заявил, что теперь на стадион смогут ходить болельщики с семьями, которые раньше не хотели посещать арену из-за поведения других людей, нарушавших закон.

Ранее многие активные фанаты российских клубов заявили, что намерены бойкотировать матчи любимых команд до полной отмены закона о специальном паспорте болельщика.