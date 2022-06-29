Промес подвёл итоги товарищеского матча с «Балтикой»

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против «Балтики» (3:2)

«Мне кажется, что есть улучшения. Особенно сегодня мне понравился первый тайм. Мы постепенно прибавляем», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что у команды новая тактика, но важнее не то, кто где располагается, а то, как игроки работают с мячом. По поводу Зиньковского особо нечего сказать, не так много времени одновременно провели на поле.

Сегодня, 29 июня, «Спартак» победил «Балтику» в контрольном матче со счетом 3:2. Промес оформил дубль, еще один мяч забил Михаил Игнатов. У калининградского клуба голами отметились Ян Казаев и Иван Остоич.