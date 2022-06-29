Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес подвёл итоги товарищеского матча с «Балтикой»

29 Июня 2022 • 19:29 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против «Балтики» (3:2)

«Мне кажется, что есть улучшения. Особенно сегодня мне понравился первый тайм. Мы постепенно прибавляем», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что у команды новая тактика, но важнее не то, кто где располагается, а то, как игроки работают с мячом. По поводу Зиньковского особо нечего сказать, не так много времени одновременно провели на поле.

Сегодня, 29 июня, «Спартак» победил «Балтику» в контрольном матче со счетом 3:2. Промес оформил дубль, еще один мяч забил Михаил Игнатов. У калининградского клуба голами отметились Ян Казаев и Иван Остоич.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Антон Зиньковский Куинси Промес Ян Казаев Иван Остоич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
19:39 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: Закон о Fan ID позволит привлечь больше людей на стадионы
19:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:29 · Россия. Премьер-лига
Промес подвёл итоги товарищеского матча с «Балтикой»
18:45 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» может купить права на показ Кубка РПЛ
18:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов заявил, что он в восторге от игры Касьерры
18:11 · Россия. Премьер-лига
Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию
17:57 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал о работе с Карпиным
17:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Ивана: Это голкипер топ-уровня
17:39 · Россия. Премьер-лига
Кобелев высказался о трансферах «Зенита»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал, почему Оздоев и Дзюба не перешли в «Ференцварош»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Игонин — об Иване: «Для чемпионства «Зениту» было достаточно своих вратарей»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о переходе Ивана в «Зенит»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков прокомментировал уход своего брата с поста наставника «Пари НН»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался об уходе Камоцци из «Спартака»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Аталанте» было интересно, на каких позициях я могу выступать»
Все новости
Рекомендуем