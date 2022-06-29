Абаскаль одержал первую победу на посту главного тренера «Спартака»

Гильермо Абаскаль отпраздновал первую победу на посту главного тренера «Спартака». «Красно-белые» уже к 35-й минуте забили три гола в ворота «Балтика», но после перерыва не забили пенальти и дважды пропустили. И всё же «красно-белые» победили.

В среду «Спартак» провёл второй товарищеский матч в нынешнее межсезонье и первый, который был открыт для публики. «Красно-белые» встречались с «Балтикой», и было крайне любопытно посмотреть на матч под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Спартак» быстро мог открыть счёт. Уже на третьей минуте Промес ворвался в штрафную, но в ближнем бою не смог переиграть Латышонка. Уже в следующей атаке «красно-белые» счёт открыли. Соболев сыграл в подкате около правого угла чужой штрафной, мяч попал к Игнатову, который обводящим ударом отправил футбольный снаряд в притирку с дальней штангой.

Через пару минут спартаковцы удвоили счёт. После навеса Хлусевича с правого фланга Соболев в прыжке не дотянулся до мяча, но за его спиной был Промес, который пробил в противоход Латышонку точно в нижний угол.

После такого резвого старта «Спартак» чуть сбавил темп. При этом «красно-белые» продолжали владеть преимуществом, но перестали создавать моменты. Игра несмотря на статус товарищеской была довольно жёсткой, и команды активно шли в стыки.

За десять минут до перерыва «Спартак» забил и в третий раз. Соболев получил мяч от в правой зоне штрафной и прострелил в центр, откуда Игнатов бил в упор. Латышонок парировал это выстрел, но мяч отскочил к Промесу, который с пяти метров оформил дубль. Почти тут же «красно-белые» могли отличиться и в четвёртый раз, Соболев после навеса задел мяч, но не смог нанести акцентированный удар, и футбольный снаряд оказался в руках у Латышонка. На перерыв «Спартак» так и ушёл, крупно ведя в счёте.

В перерыве «Спартак» сделал много замен, и вторую половину «красно-белые» начинали с трио в атаке, состоящего из Зиньковского, Хлусевича и Промеса. Новичок «Спартака» в начале тайма сделал несколько красивых передач на ход в штрафную, но они не находили адресата. Калининградцы ответили моментов, когда после навеса слева Кузьмин бил головой, но Максименко вытащил мяч из нижнего угла.

На 58-й минуте «Балтика» счёт сократила. Казаев получил мяч на подступах к штрафной и решился на дальний выстрел. Мяч, задев перекладину, отскочил за линию ворот, а прыжок Максименко лишь добавил красоты этому моменту. Довольно быстро «Спартак» получил возможность восстановить статус-кво. Владислав Шитов спустя минуту после выхода на замену, ворвался в штрафную, где его снёс Осипов. Однако удар Литвинова с точки Корякин отбил.

«Спартак» после этого сбавил обороты, и «Балтика» сократила отставание до минимума. Калининградцы заработали штрафной на левом фланге, и после навеса Клёнкина в воздухе выиграл борьбу Остоич и пробил в противоход Максименко в цель. Почти тут же «Балтика» едва не сравняла счёт, но вратарь «красно-белых» парировал удар Гузины с близкого расстояния.

«Спартак» старался забить, чтобы победе ничего не угрожало. В конце матча Шитов получил пас из глубины, оказался с глазу на глаз с Корякиным, но зарядил намного выше цели. В ответной атаке калининградцы заработали опасный стандарт – Литвинов сбил соперника метрах в двадцати пяти от своих ворот. Однако удар пришёлся в руки Максименко. В итоге «красно-белые» одержали первую победу под руководством Абаскаля.

В субботу «Спартак» проведёт ещё один матч против представителя ФНЛ, на этот раз соперником станет «Енисей». Уже 9-го июля «красно-белые» начнут сезон поединком за Суперкубок против «Зенита».

Роман Андреев