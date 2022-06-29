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Орлов заявил, что он в восторге от игры Касьерры

29 Июня 2022 • 18:25 Комментировать

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Матео Касьерры в «Зенит».

«Способен ли Касьерра равноценно заменить Юри Алберто? Естественно. Но Матео – игрок другого плана, он скоростной. Самое главное, что он забивной», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у Касьерры хороший послужной список, он выступал за «Аякс», другие нидерландские клубы на правах аренды, португальский «Белененсеш», откуда и перебрался в сочинский клуб.  

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Касьерра подпишет трудовой договор с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Зенит Белененсеш Геннадий Орлов Сочи Матео Касьерра
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