Орлов заявил, что он в восторге от игры Касьерры

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Матео Касьерры в «Зенит».

«Способен ли Касьерра равноценно заменить Юри Алберто? Естественно. Но Матео – игрок другого плана, он скоростной. Самое главное, что он забивной», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у Касьерры хороший послужной список, он выступал за «Аякс», другие нидерландские клубы на правах аренды, португальский «Белененсеш», откуда и перебрался в сочинский клуб.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Касьерра подпишет трудовой договор с «Зенитом».