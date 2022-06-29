Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своём возвращении в Россию.

«Когда меня ждать в России? Я сконцентрирован на своей нынешней работе. В нашей стране недавно побывал в отпуске. Другое дело, что не привык, работая в одном месте, думать о другом», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что сейчас все его мысли сфокусированы на работе в «Ференцвароше». Уже через неделю стартуют квалификационные матчи Лиги чемпионов.

58-летний тренер возглавляет венгерский клуб с декабря 2021 года. За это время он выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.