Зайнутдинов рассказал о работе с Карпиным

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о работе с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«С каждым годом я себя чувствую увереннее и сильнее. С Бабаяном я работал лет в 19 в Казахстане, а потом попал к Карпину. Два года с ним — настоящая школа жизни. Многое повидал и многому научился у него за это время», — приводит слова Зайнутдинова Metaratings.

Напомним, 24-летний футболист защищал цвета ростовского клуба в период с января 2019 по август 2020 года, затем перешел в ЦСКА. За «Ростов» Зайнутдинов провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой актив две результативные передачи.