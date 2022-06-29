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Зайнутдинов рассказал о работе с Карпиным

29 Июня 2022 • 17:57 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о работе с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«С каждым годом я себя чувствую увереннее и сильнее. С Бабаяном я работал лет в 19 в Казахстане, а потом попал к Карпину. Два года с ним — настоящая школа жизни. Многое повидал и многому научился у него за это время», — приводит слова Зайнутдинова Metaratings.

Напомним, 24-летний футболист защищал цвета ростовского клуба в период с января 2019 по август 2020 года, затем перешел в ЦСКА. За «Ростов» Зайнутдинов провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Бактиёр Зайнутдинов
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