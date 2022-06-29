Агент Ивана: Это голкипер топ-уровня

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы новичков «Зенита» Ивана и Густаво Мантуана, рассказал о том, что клуб может выкупить игроков.

«Иван — голкипер топ-уровня. Велика вероятность, что они с Мантуаном останутся в «Зените» после истечения срока аренды. Когда игроки прилетят в Россию? Пока нет точной даты», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Отметим, что в бразильский «Коринтианс», откуда приехали футболисты в «Зенит», отправился нападающий Юри Алберто на правах аренды. У «Коринтианса» не будет права выкупа на форварда петербургского клуба.

«Зенит» занял первое место в минувшем сезоне чемпионата России.