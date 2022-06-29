Кобелев высказался о трансферах «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об уходе из «Зенита» Юри Алберто и приходе двух новых футболистов.

«Может ли бразильский вратарь Иван повторить путь Гилерме? Посмотрим, что это за вратарь. Неясно, будет ли он соответствовать уровню «Зенита». Честно говоря, я не вижу этих двух футболистов заменой Алберто», — заявил Кобелев в интервью «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» перешел на правах аренды в «Коринтианс», а в обратную сторону отправится голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Отметим, что после окончания аренды Алберто вернется в петербургский клуб, а «Зенит» будет иметь право выкупа игроков «Коринтианса».