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Кобелев высказался о трансферах «Зенита»

29 Июня 2022 • 17:39 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об уходе из «Зенита» Юри Алберто и приходе двух новых футболистов.

«Может ли бразильский вратарь Иван повторить путь Гилерме? Посмотрим, что это за вратарь. Неясно, будет ли он соответствовать уровню «Зенита». Честно говоря, я не вижу этих двух футболистов заменой Алберто», — заявил Кобелев в интервью «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» перешел на правах аренды в «Коринтианс», а в обратную сторону отправится голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Отметим, что после окончания аренды Алберто вернется в петербургский клуб, а «Зенит» будет иметь право выкупа игроков «Коринтианса».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Андрей Кобелев Юри Алберто Иван Густаво Мантуан
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