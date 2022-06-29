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Черчесов рассказал, почему Оздоев и Дзюба не перешли в «Ференцварош»

29 Июня 2022 • 17:14 Комментировать

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможное приглашение в команду экс-игроков «Зенита» Магомеда Оздоева и Артёма Дзюбы.

«СМИ много пишут и Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной — это понятно, но ни с кем из них мы не говорили», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что Дзюбу не рассматривали, потому что позиция центрального нападающего не требует усиления. Когда футболист такого уровня, как Дзюба, является свободным агентом, появляется множество информации, но большинство оказывается ложной.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Артём Дзюба Магомед Оздоев
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