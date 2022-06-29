Нигматуллин высказался о переходе Ивана в «Зенит»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход вратаря «Коринтианса» Ивана в «Зенит».

«Зениту» было необходимо усиление вратарской линии. Сложно предсказать, сможет ли Иван усилить клуб. Наверное, он будет основным вратарем», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, бразильские вратари являются игроками хорошего качества, многие из них выступают в европейских клубах. Раз «Зенит» взял Ивана, значит увидел в нем необходимые качества.

Напомним, 24-летний Иван перешел в петербургскую команду на правах аренды до конца следующего сезона.