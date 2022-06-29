Михаил Кержаков прокомментировал уход своего брата с поста наставника «Пари НН»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

«Удивила ли новость об уходе брата из «Нижнего Новгорода»? Вообще поначалу я был уверен, что с ним продлят контракт, хотя… зная, как и что там было…», — цитирует Кержакова Sport 24.

По мнению вратаря, Александр Кержаков сотворил чудо, сохранив прописку нижегородскому клубу в Российской премьер-лиге, потому что все перед началом сезона считали, что «Пари НН» главный кандидат на возвращение в Первую лигу.

Напомним, что Александр Кержаков покинул пост наставника «Пари НН» по итогам минувшего сезона.