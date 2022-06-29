Кавазашвили высказался об уходе Камоцци из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход агента Франко Камоцци из стана «красно-белых».

«Будет ли Федун искать нового советника? Всё зависит от того, сколько денег у него осталось. Надо спросить у Федуна. Удивляет ли факт, что у него был советник? У богатых свои причуды», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что итальянец Франко Камоцци, который является советником владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, покидает клуб в связи с истечением своего трудового договора. Агент работал в команде с лета 2020 года. Он сообщил, что 30 июня выступит с заявлением.