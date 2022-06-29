Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили высказался об уходе Камоцци из «Спартака»

29 Июня 2022 • 16:39 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход агента Франко Камоцци из стана «красно-белых».

«Будет ли Федун искать нового советника? Всё зависит от того, сколько денег у него осталось. Надо спросить у Федуна. Удивляет ли факт, что у него был советник? У богатых свои причуды», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что итальянец Франко Камоцци, который является советником владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, покидает клуб в связи с истечением своего трудового договора. Агент работал в команде с лета 2020 года. Он сообщил, что 30 июня выступит с заявлением.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
17:57 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал о работе с Карпиным
17:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Ивана: Это голкипер топ-уровня
17:39 · Россия. Премьер-лига
Кобелев высказался о трансферах «Зенита»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал, почему Оздоев и Дзюба не перешли в «Ференцварош»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Игонин — об Иване: «Для чемпионства «Зениту» было достаточно своих вратарей»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о переходе Ивана в «Зенит»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков прокомментировал уход своего брата с поста наставника «Пари НН»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался об уходе Камоцци из «Спартака»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Аталанте» было интересно, на каких позициях я могу выступать»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков поделился тем, что он сказал Одоевскому перед игрой с «Бетисом»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: Мы верим в Оганесяна
16:09 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, почему не праздновал чемпионство с «Зенитом»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Трансфер Зиньковского не выглядит провальным для «Спартака» эксклюзив
15:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова: Будущее футболиста зависит от Семака
15:55 · Россия. Премьер-лига
Врач поделился мнением о травматичности новичка «Зенита» 2
Все новости
Рекомендуем