Зайнутдинов: «Аталанте» было интересно, на каких позициях я могу выступать»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал об интересе к себе со стороны клуба итальянской Серии А «Аталанты».

«Им было интересно, на каких позициях я могу выступать. Было всё на уровне расспросов, потому что в ЦСКА никто официальные предложения не присылал», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.

Зайнутдинов защищает цвета «армейского» клуба с лета 2020 года. В минувшем сезоне 24-летний хавбек провёл в составе московской команды 26 матчей, отметившись в них четырьмя голами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Казахстана в 3,5 миллиона евро.