Михаил Кержаков поделился тем, что он сказал Одоевскому перед игрой с «Бетисом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, какой совет он дал Даниилу Одоевскому перед матчем Лиги Европы против «Бетиса».

«Перед гостевым матчем с «Бетисом» сказал ему не пытаться прыгнуть выше головы, не пытаться всем показать, как он хорош. Потому что это может сыграть во вред», — цитирует Кержакова Sport 24.

Вратарь отметил, что Одоевский провел встречу на хорошем уровне.

Напомним, гостевой матч 1/16 Лиги Европы для «Зенита» против «Бетиса» закончился нулевой ничьей.

19-летний Даниил Одоевский в минувшем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и четыре раза смог сохранить своими ворота «сухими».