Президент «Оренбурга»: Мы верим в Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией о переходе полузащитника Степана Оганесяна из «Спартака».

«Мы отслеживали этого игрока и пытались договориться полгода назад о его аренде, еще в предыдущее трансферное окно. Тогда не срослось, но сейчас удалось договориться об аренде игрока», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Президент «Оренбурга» заявил, что у Оганесяна есть потенциал, который может раскрыться в условиях Российской премьер-лиги.

Напомним, 20-летний футболист перешел в оренбургский клуб из московского «Спартака» на правах аренды с правом выкупа.