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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Трансфер Зиньковского не выглядит провальным для «Спартака» эксклюзив

29 Июня 2022 • 16:00 Комментировать
Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский «Спартак» и ожидаемый трансфер Матео Кассьеры из «Сочи» в «Зенит».

- Зиньковский – это очередное подписание «Спартаком» игрока с российским паспортом, который проявил себя в другой команде. В «Крыльях» Зиньковский играл хорошо. Посмотрим, поможет ли он реально «Спартаку». Дай Бог, чтоб он закрыл позицию, а если у него не получится, значит, «Спартак» не его команда. Изначально этот трансфер не выглядит провальным. Посыл Зиньковскому – доказывай, проявляй себя и закрепляйся в «Спартаке». Этот клуб – лидер нашего футбола, многие мечтают играть в такой команде.

Кассьера? Мы знаем, что между «Сочи» и «Зенитом» есть определённое сотрудничество. Многие футболисты переходили из «Зенита» в «Сочи», а теперь питерский клуб действует в обратном направлении. Тем более что ушёл Дзюба. Кассьера сильнее его или нет? Смотря с каким Дзюбой сравнивать – с тем, который был в предыдущем сезоне, или с тем, который несколько лет тащил «Зенит» и много забивал. Посмотрим, как сложится у Кассьеры в питерском клубе.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Антон Зиньковский Алексей Селин
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