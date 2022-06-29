Агент Кравцова: Будущее футболиста зависит от Семака

Агент Андрей Талаев, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Интерес к Кириллу есть от многих клубов Премьер-лиги. «Сочи»? Интерес от них был год назад. Думаю, что сейчас он никуда не делся. Но на сегодняшний день Кирилл — игрок «Зенита», проходит вместе с ним сборы», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

Агент отметил, что все зависит от главного тренера команды Сергея Семака. Если наставник будет рассчитывать на Кравцова, то он останется, а если не будет, то не важно, покинет ли клуб Вилмар Барриос или нет, на его место может прийти Дмитрий Баринов.