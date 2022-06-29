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Врач поделился мнением о травматичности новичка «Зенита»

29 Июня 2022 • 15:55 Комментировать

Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин поделился мнением о травматичности новичка «Зенита» Густаво Мантуана, который уже трижды рвал крестообразные связки.

Напомним, сегодня было официально объявлено о сделке между петербуржцами и «Коринтиансом», в ходе которой бразильский клуб пополнился нападающим Юри Алберто, а в обратном направлении проследовали голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

«Всё может быть, в том числе и четвёртый разрыв. Но могу сказать, что операции делают сейчас хорошо. Ставят нормальную замену, которая не хуже, чем натуральные «кресты». А о перспективах новых травм сейчас никто не скажет», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

Мантуану 21 год. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Коринтианса» 20 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Густаво Мантуан Владимир Зоткин
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