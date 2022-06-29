Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об интересе клуба к Дмитрию Баринову и Денису Черышеву.

- Пишут, что Дмитрий Баринов может перейти в «Динамо», и это будет главный трансфер лета. Что думаете о такой возможности?

- Это хороший футболист, и мне он нравится. Назвал бы его стержневым игроком. Если он придет, то, как я понимаю, закроет позицию Моро. Дмитрий – один из доморощенных футболистов, выступает в сборной, поэтому он стал бы хорошим приобретением.

- В прошлом году у него была не очень радостная статистика – всего две голевые передачи в 23 матчах. Это не настораживает?

- Нет, потому что он много играл в обороне. Ему было не до этого. И потом, тренеры менялись, и каждый видел Баринова на какой-то позиции, на которой ему одному понятно. То, что Баринов умеет созидать, мы знаем. Не знаю, насколько серьезно стоит относиться к этой статистике, но такими футболистами усиливаться нужно. Парень с характером. Это видно и по его поведению на поле, и по отношению к игре, и по реакции на какие-то футбольные моменты.

- На какой позиции Баринов вам больше нравится?

- Он универсальный игрок, поэтому его можно использовать на разных позициях.

- В созидании он ярче смотрится?

- Все зависит от окружения на поле. Если у тебя есть разноплановые игроки, и ты нашел с ними взаимопонимание – это одно, а если у тебя нет таких футболистов – совсем другое. Конечно, потенциал игрока раскрывается, когда вокруг него собраны хорошие партнеры.

- Кстати писали про интерес к Баринову со стороны «Зенита». Наверное, это уже о чем-то говорит?

- В последнее время всех более-менее значимых российских футболистов «Зенит» подобрал. Несмотря на то, что они не всегда там играют. Но когда выходят, то приносят пользу. Там очень высокая конкуренция, поэтому непросто.

- Также писали об интересе «Динамо» к Денису Черышеву. Это хороший вариант, как считаете?

- У нас с Испанией разный футбол. Опять-таки, все зависит от партнеров и взаимодействия с ними. Если партнер не может отдать точный пас, ты не покажешь того, что умеешь.

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- В «Динамо» достойный уровень партнеров?

- «Бело-голубым» как раз не хватает опытных футболистов. Молодежь ярко начала, но прошлый сезон что-то в команде происходило, что имея моменты, игроки перестали забивать. Не хватило таких мужичков, как Баринов. Команде нужен опытный лидер.

- Еще каких-то новичков в «Динамо» ждете?

- А чего ждать? В идеале в любую команду надо брать по одному хорошему игроку в каждую линию. Тогда будет конкуренция. А когда одна молодежь – нет опыта. Нужен баланс. Важно, чтобы команда управлялась не только тренерским штабом, но и капитаном команды изнутри. Мне кажется, что у «Динамо» нет капитана. Повязку можно дать кому угодно, а нужен такой человек, чтобы и потребовал, и своей игрой вдохновил партнеров.

- То есть, Шунину не хватает авторитета и характера?

- Я не говорю по фамилиям. А о ситуации в целом. Нет хозяина на поле.

Елена Григорьевская