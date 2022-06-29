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В «Динамо» рассказали о будущем Шиманьски

29 Июня 2022 • 15:40 Комментировать

В «Динамо» заявили, что полузащитник Себастиан Шиманьски получил дополнительные дни отдыха.

«Наш клуб уже несколько раз сообщал на официальных ресурсах, что ряд футболистов, в том числе и Шиманьски, получил дополнительные дни отпуска в связи с тем, что вплоть до середины июня выступал за свои национальные сборные», — сообщил «РБ Спорту» представитель «бело-голубых».

По информации источника, полузащитник может не вернуться в московский клуб, у него есть несколько вариантов в Европе.

В минувшем сезоне 23-летний Шиманьски принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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