Камоцци покидает «Спартак»

Франко Камоцци, который является советником президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что покинет «красно-белых».

«Я люблю Россию и «Спартак», но мой контракт заканчивается и это нормально. Это было моим персональным решением не продлевать контракт со «Спартаком», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Агент сообщил, что завтра, 30 июня, выступит с заявлением. Напомним, что Франко Камоцци работает в стане «красно-белых» с лета 2020 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял десятое место в чемпионате России, набрав 38 очков в 30 матчах. Помимо этого, московский клуб завоевал Кубок России.