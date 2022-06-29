Кечинов прокомментировал переход Оганесяна в «Оренбург»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе полузащитника «красно-белых» Степана Оганесяна в «Оренбург».

«Для Оганесяна переход в «Оренбург» — хорошее продолжение карьеры. Ему нужна игровая практика, тем более «Оренбург» поднялся в РПЛ. В «Спартаке» ему было бы тяжело сейчас», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не понимает, почему в «Спартаке» продолжается закупка иностранных футболистов. Нужно доверять молодым игрокам, особенно в нынешнее время.

В минувшем сезоне Оганесян принял участие в 35 матчах Первой лиги за «Спартак-2», в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.