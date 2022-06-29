Булыкин: «Черышев поможет «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возможном переходе экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в московский клуб.

Булыкин считает, что россиянин может пригодиться «бело-голубым», так как хорошо проявлял себя в национальной сборной страны.

«Усилит ли Черышев «Динамо»? Только время покажет. Если «Динамо» и новый тренер видят его в команде, то вопрос в самом футболисте, сможет ли он адаптироваться и показать всё, на что способен», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне 31-летний Черышев провёл в составе «Валенсии» 20 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.