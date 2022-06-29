Канчельскис: Иван? В «Зените» итак хорошие вратари

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход вратаря «Коринтианса» Ивана в «Зенит» на правах аренды.

«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту». Я считаю, наши вратари не хуже! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, все будет зависеть от самого футболиста. Есть пример Маринато Гилерме, который давно играет в России и ему все нравится. Все бразильцы хорошо адаптируются в нашей стране, но «Зениту» не было необходимости брать Ивана.