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Орещук: Черышев не нужен «Динамо»

29 Июня 2022 • 14:18 Комментировать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Черышева в стан «бело-голубых».

«Это бред. Не нужен он «Динамо». Да и нет никаких переговоров. Это сплетни», — заявил Орещук «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» заинтересовано в подписании Дениса Черышева, который покинул «Валенсию» на правах свободного агента.

31-летний футболист защищал цвета испанской «Валенсии» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 20 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записать на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Динамо Москва Денис Черышев Роман Орещук
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