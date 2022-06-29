Хвича Кварацхелия назвал игроков РПЛ, которых забрал бы с собой в «Наполи»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия назвал игроков РПЛ, которых мог бы посоветовать приобрести главному тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти.

Напомним, со следующего сезона Кварацхелия будет защищать цвета итальянской команды.

«Самошников, Захарян — я больше молодых назову. Защитник Жиго. Он уже во Франции? Ну, посчитаем. Деспотович. И ещё возьмём Солтмурада Бакаева», — заявил Кварацхелия в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

Напомним, в прошлом сезоне 21-летний Кварацхелия защищал цвета казанского «Рубина» и батумского «Динамо». В общей сложности за два этих клуба вингер провёл 33 матча, забив в них 10 голов, а также отдав семь результативных передач.