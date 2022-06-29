«Евраз» отреагировал на новость о покупке «Спартака»

В компании «Евраз» отреагировали на информацию о возможном приобретении московского «Спартака». В разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» представитель компании развеял появившиеся слухи.

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», - сказал работник компании, акционером которой является бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович.

«Спартак» неудачно выступил в прошлом сезоне российской Премьер-лиги, финишировав лишь на десятом месте. При этом «красно-белые» смогли выиграть Кубок России, одолев в финале «Динамо».

После завершения сезона пост главного тренера команды покинул итальянец Паоло Ваноли. Вместо него «Спартак» будет тренировать Гильермо Абаскаль.