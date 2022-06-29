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Юри Алберто официально перешёл в «Коринтианс», а «Зенит» пополнился двумя бразильцами

29 Июня 2022 • 11:37 Комментировать (1)

Нападающий «Зенита» Юри Алберто перешёл в бразильский клуб «Коринтианс» на правах аренды. В обратно направлении проследуют голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Алберто перешёл в «Зенит» из клуба «Интернасьонал» зимой нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний бразилец провёл в составе российской команды 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне 24-летний Иван принял участие в трёх матчах «Коринтианса», пропустив два мяча и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. 21-летний Мантуан провёл 20 встреч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто Густаво Мантуан
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