Дениса Черышева не будет в «Динамо»

Слухи о возможном переезде российского полузащитник Дениса Черышева в московское «Динамо» не соответствуют действительности. Как стало известно «Спорт-экспрессу», столичный клуб не вступал в переговоры с игроком по поводу сотрудничества.

Денис является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою карьеру россиянин провел в чемпионате Испании. В последнем сезоне полузащитник выступал за «Валенсию», которую покинул в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Черышев сыграл 20 поединков за «летучих мышей», в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.