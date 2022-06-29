Дзюба и Оздоев могут воссоединиться в «Галатасарае»

Анзор Гаргаев, представитель экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал об интересе турецкого «Галатасарая» к его клиенту, а также к бывшему нападающему петербургского клуба Артёму Дзюбе.

«Они входят в список интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они туда точно перейдут», — приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Также Гаргаев удивился тому факту, что Дзюба не пользуется спросом среди российских клубов.

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл в составе «Зенита» 16 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей. На счету 33-летнего Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 39 проведённых встречах.