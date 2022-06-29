Касьерра проходит медосмотр в «Зените»

Колумбийский форвард Матео Касьерра переходит из «Сочи» в петербургский «Зенит». Посредством социальных сетей агент футболиста Мартин Араоз сообщил, что легионер сейчас проходит медицинский осмотр, после завершения которого подпишет трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми».

Ранее в российской прессе сообщалось, что контракт Касьерры с питерцами будет рассчитан на три года с возможностью пролонгации на один сезон. Трансфер колумбийца обойдется «Зениту» в пять миллионов евро.

В прошлом розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий провел за «Сочи» 22 поединка, в которых отметился 12 голами и четырьмя ассистами.