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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерра проходит медосмотр в «Зените»

29 Июня 2022 • 11:06 Комментировать

Колумбийский форвард Матео Касьерра переходит из «Сочи» в петербургский «Зенит». Посредством социальных сетей агент футболиста Мартин Араоз сообщил, что легионер сейчас проходит медицинский осмотр, после завершения которого подпишет трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми».

Ранее в российской прессе сообщалось, что контракт Касьерры с питерцами будет рассчитан на три года с возможностью пролонгации на один сезон. Трансфер колумбийца обойдется «Зениту» в пять миллионов евро.

В прошлом розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий провел за «Сочи» 22 поединка, в которых отметился 12 голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Матео Касьерра
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