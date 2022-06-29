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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзова не устроило предложение «Сивасспора»

29 Июня 2022 • 10:00 Комментировать

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не может договориться с турецким «Сивасспором» об условиях контракта, сообщает Metaratings.

По информации источника, россиянина не устраивает зарплата, предложенная турецким клубом. Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что никаких предложений по Мирзову в клуб не поступало.   

Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мирзов провёл в составе подмосковной команды 21 матч, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу. Ранее «Химки» выкупили Мирзова у московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сивасспор Резиуан Мирзов
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