Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА хочет подписать чилийского легионера в полузащиту

29 Июня 2022 • 09:29 Комментировать

Полузащитник чилийской «Эспаньолы» Виктор Мендес является трансферной целью московского ЦСКА. По сообщениям ADN, руководство российского клуба вступило в переговоры по трансферу 22-летнего игрока и сделало предложение.

Главными конкурентами «армейцев» в споре за футболиста считаются итальянский «Лечче» и бразильский «Фламенго».

В этом году Мендес принял участие в 15 поединках за «Эспаньолу», записав на свой счет один гол и четыре результативных паса. Действующее трудовое соглашение полузащитника с нынешним клубом истекает в конце 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
09:44 · Россия. Премьер-лига
Газинский высказался о своём будущем клубе
09:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА хочет подписать чилийского легионера в полузащиту
09:13 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата» заявил, что будет рад приходу Ахметова
07:01 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать чилийского опорника
28 Июня
23:47 · Россия. Премьер-лига
Осинькин заявил, что надеется на трансферы
23:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин озвучил цели «Крыльев Советов» в предстоящем сезоне РПЛ
23:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: В «Спартаке» нет никакой логики
23:20 · Россия. Премьер-лига
«Базель» ещё не принял решение по Чалову
22:59 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» подтвердили, что подпишут контракт с Кутеповым
22:51 · Россия. Премьер-лига
Кутепов высказался о своём уходе из «Спартака»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Новиков: Баринов в «Динамо»? Это будет супертрансфер
22:27 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» подпишет контракт с Кутеповым слухи
22:16 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Осуждать Мозеса не стоит»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о возможном уходе Алберто: «В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Есть какой-то шанс, что Мозес вернётся в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем