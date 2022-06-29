ЦСКА хочет подписать чилийского легионера в полузащиту

Полузащитник чилийской «Эспаньолы» Виктор Мендес является трансферной целью московского ЦСКА. По сообщениям ADN, руководство российского клуба вступило в переговоры по трансферу 22-летнего игрока и сделало предложение.

Главными конкурентами «армейцев» в споре за футболиста считаются итальянский «Лечче» и бразильский «Фламенго».

В этом году Мендес принял участие в 15 поединках за «Эспаньолу», записав на свой счет один гол и четыре результативных паса. Действующее трудовое соглашение полузащитника с нынешним клубом истекает в конце 2024 года.