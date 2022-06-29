ЦСКА может подписать чилийского опорника

Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к молодому чилийскому полузащитнику «Униона Эспаньола» Виктору Мендесу.

По информации ADN Deportes, 22-летний чилийский полузащитник, который выступает на родине, может этим летом перебраться. В услугах опорника, помимо ЦСКА, также заинтересован итальянский «Лечче», но сам Мендес планирует перейти именно в московский клуб, который готов выложить за игрока два с половиной миллиона евро.

В этом году Виктор Мендес провёл в чилийском чемпионате десять поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.