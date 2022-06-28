Осинькин заявил, что надеется на трансферы

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что надеется на приход новых игроков.

«Мы надеемся, что трансферы будут. Мы пытаемся заменить наших лидеров. Не будем покупать дорогостоящих футболистов. Наша задача – найти таких игроков и в таком возрасте, когда они будут голодными до футбола», — приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

Тренер выразил надежду, что все приходящие футболисты будут развиваться, а клуб постарается предоставить им все необходимые условия для выполнения задач.

Ранее состав самарской команды пополнил защитник «Сочи» Матео Барач, а игроки Илья Гапонов и Максим Глушенков, которые принадлежали московскому «Спартаку», но выступали в «Крыльях» на правах аренды, были выкуплены клубом.