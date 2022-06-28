Осинькин озвучил цели «Крыльев Советов» в предстоящем сезоне РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал цели команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«У нас нет сверхзадачи выиграть чемпионат. Мы хотим расти, мы не хотим занимать место ниже, чем в прошлом сезоне. Мы сможем идти вперёд, на верхние места турнирной таблицы», — приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

Специалист выразил надежду в то, что его футболисты будут прогрессировать, и благодаря этому место в турнирной таблице будет только выше.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Крылья Советов» заняли восьмое место, сумев заработать 41 очко в 30 встречах.